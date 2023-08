Gemor over voorzittersverkiezingen Open VLD: niet alle leden mogen stemmen

Toen Egbert Lachaert vlak voor de zomer de handdoek in de ring gooide, schoof de partijtop Tom Ongena naar voren als nieuwe leider. Het partijbestuur volgde, maar de keuze voor een nieuwe voorzitter is bij de Vlaamse liberalen altijd een voorrecht van het congres. Hoewel the powers that be bij Open VLD een congres liever alleen over Ongena hadden laten kiezen, stelde de waarnemend voorzitter bij een ronde langs de lokale afdelingen vast dat dat geen optie was. Hij stelde het partijbestuur daarom maandag voor om de strijd open te trekken en ook nog andere kandidaten toe te laten bij de voorzittersstrijd.

Die wordt dan op zaterdag 23 september op een congres aan de VUB in Brussel beslecht. Opvallend is wel dat deze keer niet alle leden mogen stemmen. Enkel wie afzakt naar Brussel zal daar digitaal zijn stem mogen uitbrengen. Eerst over de afwijkende procedure – en daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig – en nadien over wie de partij tot na de lokale verkiezingen van 2024 moet leiden. Daarna volgt een volwaardige voorzittersverkiezing.

Hoewel op Els Ampe na het voltallige bestuur zich achter het voorstel van Ongena schaarde, werd er toch nog flink gediscussieerd. Dat tegenkandidaten maar drie weken krijgen, valt niet overal in goede aarde. Dat niet alle 45.000 leden mogen stemmen, ligt nog veel gevoeliger. Volgens de partij is dat te kostelijk en valt het op drie weken tijd technisch niet meer te regelen, maar andere liberalen wuiven die argumenten weg.

“Er is geen enkele geldige reden om geen echte verkiezingen te organiseren. We hebben 45.000 leden, van wie er de laatste keer 16.000 hebben gestemd. Op onze congressen zijn pakweg 300 á 400 aanwezigen. Dat is niet ernstig. Net nu het vertrouwen in de bredere partijtop op een dieptepunt staat, vragen ze in feite blind vertrouwen om onderling de toekomst uit te tekenen,” zegt opiniemaker en medewerker in de Europese liberale fractie Vincent Stuer. Of hij zich kandidaat gaat stellen, is niet duidelijk. Evenmin bij die andere luis in de pels, Els Ampe. “Ik kandidaat? Ik vraag me vooral af of ik nog in een partijbestuur wil zetelen dat de democratie bij het huisvuil zet”.

Jong VLD is tevreden dat er open verkiezingen komen, maar wil dat er op het congres ook over de koers van de partij wordt gediscussieerd. Of daar ruimte voor is, is echter nog niet duidelijk.