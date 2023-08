Naam Sven Pichal dook op in onderzoek van Antwerps gerecht, presentator ook verdacht van verspreiding beelden kindermisbruik

“Een zeer zwaarwichtige zaak” wordt het dossier rond radiomaker Sven Pichal omschreven. Maar maandag bleven alle partijen op de vlakte over de inhoud van de feiten. Het Antwerpse parket communiceerde niet, en ook Walter Damen en Davina Simons - de raadslieden van Pichal- verkozen te zwijgen. Zij mogen dinsdag het dossier tegen hun cliënt inlezen, met het oog op de raadkamerzitting woensdag. Pichal krijgt dan te horen of hij minstens een maand langer in de cel moet blijven in een grootschalig onderzoek naar beelden van kindermisbruik.

Wat vaststaat is dat Sven Pichal – een van de boegbeelden van VRT – vorige donderdag door de politie is opgepakt. Hij werd onmiddellijk ondervraagd en bracht een nacht in de politiecel door. Een dag later besliste de onderzoeksrechter hem aan te houden en op te sluiten in de gevangenis van Turnhout. Formeel loopt er op dit moment een onderzoek naar hem op verdenking van het bezit van beelden van kindermisbruik. Op zijn computer zouden strafbare beelden van minderjarigen zijn gevonden. Maar, zo raakte maandag ook bekend: hij wordt daarnaast ook verdacht van de verspreiding van dergelijke laakbare en strafbare beelden.

Een nog zwaardere kwalificatie, wat kan verklaren waarom de onderzoeksrechter de niet lichtzinnige beslissing nam om Sven Pichal naar de gevangenis te sturen. Daar zijn immers grondige criteria voor nodig, waaronder de ernst van de feiten en aanwijzingen van schuld van de verdachte. Een andere reden kan ook obstructiegevaar zijn, mocht er een risico bestaan dat de verdachte het onderzoek zou tegenwerken door bijvoorbeeld bewijsmateriaal te vernietigen of laten verdwijnen.

Dat het onderzoek volop aan de gang is, bleek alvast in de VRT-gebouwen maandagmiddag. Zowel de onderzoeksrechter als een team speurders vielen daar binnen voor een huiszoeking in het kantoor van Sven Pichal bij Radio 2. Na een uur was de huiszoeking voorbij. Of er bezwarend materiaal werd aangetroffen, is niet duidelijk.

Klacht bij gerecht

Het onderzoek bij het Antwerpse gerecht loopt sinds begin augustus nadat een klacht binnenkwam over mogelijk digitaal kindermisbruik. Verschillende verdachten werden snel geïdentificeerd en opgepakt, en op die manier kwam recent dus ook Sven Pichal in het vizier van de speurders. Voor de verschillende verdachten werden aparte dossiers geopend. Voorlopig blijkt er geen sprake van een echt netwerk.

Mocht het gerecht na onderzoek oordelen dat er strafbare feiten zijn gepleegd door Sven Pichal dan riskeert hij voor het bezit én verspreiding van kindermisbruikbeelden in theorie één maand tot vijf jaar cel.

Child Focus gaat zich sowieso burgerlijke partij stellen. “In de eerste plaats om alle niet-geïdentificeerde slachtoffers te vertegenwoordigen”, zegt CEO Heidi De Pauw. Ze schakelen daarvoor - net als bij de zedenzaak rond de gevallen acteur Guy Van Sande - opnieuw strafpleiter Kris Luyckx in.

