Nu kunnen we helemaal niet meer volgen. Na scheidsrechter Lothar D’Hondt vindt ook zijn baas Bertrand Layec dat de sprong met de voet vooruit en op kniehoogte van Charleroi-doelman Hervé Koffi, met het gevaar de fysieke integriteit van de tegenspeler in gevaar te brengen, geen rood verdiende. Een operatie ref-washing. Een andere verklaring hebben we niet.