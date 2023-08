“Dat was echt spectaculair”: Sjotcast is onder de indruk van Cercle Brugge-diamant Alan Minda

Cercle Brugge heeft met Alan Minda (20) een nieuwe ruwe diamant in zijn rangen. In onze voetbalpodcast Sjotcast stak ook Ludo Vandewalle, onze chef voetbal, zijn bewondering voor de Ecuadoraan niet onder stoelen of banken. “Naar die jongen gaan we dit seizoen nog met open mond kijken.”

Zijn vier invalbeurten opgeteld speelde Alan Minda dit seizoen nog geen volledige wedstrijd. En toch doet de vleugelspeler, die deze zomer voor liefst 2 miljoen euro overkwam van Independiente del Valle, al van zich spreken. Vorig weekend met de winning goal tegen Charleroi (0-1), zondag nog met een assist tegen Sint-Truiden (0-2).

“En eigenlijk was dat ook een doelpunt van hem, want volgens mij ging die bal ook binnen als Denkey hem niet meer had geraakt”, meent Vandewalle. Onze chef voetbal is onder de indruk van de jonge Ecuadoraan, en dan vooral van diens versnellingen. “Vooral omdat hij niet veel ruimte nodig heeft. Hij kan echt versnellen op vijf meter. Wat hij zondag deed in de zestien meter was echt spectaculair.”

Type Doku

Vandewalle ziet gelijkenissen met een speler die nog niet zo lang geleden in België voetbalde en met zijn transfer naar Manchester City onlangs de stap zette naar de absolute top. “Ik zeg niet dat hij even goed is, maar qua profiel doet hij inderdaad denken aan Jérémy Doku. Het is ook ongelofelijk moeilijk om tegen hem te verdedigen: als je er te kort op zit, geef je hem de kans om je op snelheid te pakken. Maar als je hem anderzijds te veel ruimte geeft, heeft hij de kans om een dribbel in te zetten. Heel lastig dus. Naar die jongen gaan we dit seizoen nog met open mond kijken.”