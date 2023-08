Man City, Real en AC Milan: het kan zomaar als Antwerp doorstoot naar de groepsfase van de Champions League

Antwerp verdedigt woensdag een 1-0-voorsprong in de terugwedstrijd tegen AEK Athene. Als de Great Old die voorsprong kan vasthouden, wacht donderdag de loting voor de groepsfase van de Champions League.

Als Antwerp voorbij AEK Athene geraakt en doorstoot naar de groepsfase van de Champions League, belandt de Belgische club in pot 4 bij de loting. Uit pot 1 kan Antwerp dan onder meer kleppers als Manchester City, FC Barcelona, PSG of Bayern München loten. Ook in pot 2 zitten een pak wereldteams met onder andere Real Madrid, Atlético Madrid, Arsenal en Inter. Uit pot drie kunnen tot slot teams als AC Milan of Salzburg nog komen.

Als AEK Athene alsnog aan het langste eind trekt, moet Antwerp naar de groepsfase van de Europa League. Dan komt de Belgische club terecht in pot 3 of 4 en kan ze kleppers als Liverpool of West Ham loten.

De loting voor de Champions League vindt donderdagavond om 18 uur plaats in Monaco. Als Antwerp toch nog genoegen moet nemen met de Europa League, moet het wachten tot vrijdag 13u00 om de tegenstanders in de poulefase te weten.