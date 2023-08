Italië houdt 3 reddingsschepen aan de kant: “Dit zal mensen niet weerhouden van hun poging om over te steken”

Op dit moment belemmert de Italiaanse kustwacht drie civiele schepen, die zijn uitgerust voor zoek- en reddingsacties, in hun operaties op zee. Een zoveelste aanwijzing voor de vele hindernissen waarmee reddingsorganisaties dit jaar worden geconfronteerd, vinden 55 ngo’s. Zij ondertekenden een bericht van Iuventacrew, een Duitse ngo.

Sinds het begin van dit jaar zijn er acht gevallen geweest in Italië waarbij ngo-schepen werden vastgehouden. Zes reddingsschepen werden of worden momenteel elk 20 dagen lang van operaties afgehouden. Dat is het gevolg van een wet die het Italiaanse parlement invoerde in februari om op te treden tegen de reddingsschepen die volgens premier Giorgia Meloni ‘een aanzuigeffect hebben’. De wet verhoogt de eisen voor schepen die zoek- en reddingsacties uitvoeren en voert sancties in bij niet-naleving.

Tunesië

De Italiaanse regering eist ook dat schepen de mensen aan land brengen in havens die tot wel vijf dagen varen verwijderd zijn van de plaats van redding. Meer dan 60 reddingsschepen kregen een haven toegewezen die onnodig ver verwijderd was. Bovendien hebben de Italiaanse autoriteiten onlangs herhaaldelijk aan ngo-schepen opgedragen een ‘veilige plek’ in Tunesië aan te vragen voor de mensen die werden gered. Iets wat de ngo’s niet kunnen begrijpen: “Het aan land brengen van geredde mensen aan de kust van Tunesië zou een schending van het internationale recht zijn.”

Daarom doen de 55 organisaties nu een dringend beroep op de EU en haar lidstaten: “Europese landen moeten onmiddellijk stoppen met het hinderen van civiele reddingsoperaties in de Middellandse Zee. Als de belemmering van humanitaire hulp aanhoudt, zullen tegen het einde van het jaar veel minder of zelfs geen civiele reddingsschepen overblijven. De gevolgen zullen nog dodelijker zijn, omdat de beperking van reddingsoperaties mensen niet zal weerhouden van hun pogingen om over te steken.”