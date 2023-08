Real Madrid ziet derde sterkhouder uitvallen: Vinicius Jr. zestal weken out met spierscheur

Vinicius heeft in de wedstrijd tegen Celta de Vigo van vrijdag (0-1-winst) een scheur in de tweehoofdige dijspier opgelopen, zo laat Real Madrid weten. De Braziliaanse winger zal zo’n zes weken out zijn.

Vinicius kreeg al vrij snel in de wedstrijd last aan de rechterdij, liet zich verzorgen en kwam weer op het veld, maar moest dan toch definitief naar de kant. Het is al de zesde blessure bij de Koninklijke dit seizoensbegin. Na Thibaut Courtois en Eder Militao, die beiden uitvielen met een kruisbandblessure, is Vinicius de derde basisspeler die Real moet missen. Ook Mendy, Ceballos en Güler liggen in de lappenmand.