Zo toont Bart De Wever dat hij Theo Francken nog steeds steunt na wildplasfilmpje

Het afgelopen weekend gingen enkele video’s de ronde op sociale media waarop Theo Francken te zien was die duidelijk een glas te veel op had in Brussel. In één daarvan plaste hij in een bloembak op straat voor de ogen van omstanders.

(Lees verder onder de video)

Francken bevestigde dat het wel degelijk beelden van hem waren. “Van een vrije avond met te veel drank en dom gedrag een jaar geleden, na een zware en stresserende periode. Blijkbaar door iemand vastgelegd. Gênant. Daarmee wil ik het niet goedpraten, maar op het einde van de dag ben ik maar gewoon een mens.”

De extreemrechtse website ’t Scheldt bracht de beelden naar buiten waarna ze snel circuleerden op sociale media. N-VA-voorzitter Bart De Wever denkt er het zijne van en stak Francken maandagavond een hart onder door riem door zelf een foto en ludieke reactie te posten op zijn Facebook- en Instagrampagina.