Schipper bijna geplet door 32 ton zware container: zelfde schip botst derde keer tegen brug, “ernstige vragen” over rederij

In Kapelle-op-den-Bos is in de nacht van maandag op dinsdag een schip tegen de brug aan het Zeekanaal gevaren. Het gaat om de Venjo, hetzelfde schip dat eerder al twee keer tegen een brug op dat kanaal voer in Vilvoorde en Willebroek.

Het incident gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag omstreeks 5 uur aan de Jan Bogaertsbrug in Kapelle-op-den-Bos. Het schip was te hoog geladen en één van de containers raakte de brug.

“Volgens de eerste informatie zou de brug een tweetal centimeter verschoven zijn”, zegt korpschef Alain Meerts van de politiezone KLM (Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise). “De schade valt mee en het verkeer kan momenteel nog over de brug rijden.”

LEES OOK. Containerschip dat brug ramde en wegdek naar boven duwde, was eind vorig jaar ook al tegen brug in Vilvoorde gebotst

Opvallend genoeg gaat het om hetzelfde schip dat eerder al twee keer tegen een brug over het kanaal voer, namelijk tegen de Europabrug in Vilvoorde en de Ringbrug in Tisselt (Willebroek).

“Maar het gaat wel om een andere schipper”, laat Meerts weten. De man beleefde wel hachelijke momenten. “De 32 ton zware container die de brug raakte, viel op de stuurhut van de duwboot. De schipper kon ternauwernood wegspringen. De stuurhut is helemaal vernield maar de man is ongedeerd.” (lees verder onder de foto)

Duikers van de brandweer gaan het water in om de container te lokaliseren. — © JHW

“Volgens onze informatie zou die heel traag in de richting van de brug zijn gevaren”, vertelt burgemeester Renaat Huysmans (N-VA). “Allicht twijfelde hij of hij er wel onderdoor kon. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid bieden.” (lees verder onder de foto)

Duikers van de brandweerzone Vlaams-Brabant West omringden de container, die onder de brug onder water ligt, met boeien. — © jhw

“De container van 24 ton ligt onder water aan de oostzijde van het kanaal en werd door de brandweer met boeien omringd. Er zal tegen dinsdagavond een ponton met een kraan naar de plaats van het ongeval komen, om de container te bergen. Volgens de eerste vaststellingen van de ingenieur van Waterwegen en Zeekanaal, zijn de kabels van de brug niet geraakt. Er zal met een drone nog een inspectie van de onderzijde van de brug gebeuren.”

Geen scheepvaartverkeer

“Het scheepvaartverkeer ligt volledig stil. Voorlopig kan er wel auto- en treinverkeer over de brug. Het is de brug voor het wegverkeer die is geraakt. Ingenieurs gaan later op de dag testen of de brug kan worden opgehaald en neergelaten. De brug is wel twee centimeter verschoven. Uit de test zal moeten blijken of de brug kan functioneren.” (lees verder onder de foto)

De stuurhut van de Venjo is tot schroot herleid. De schipper bleef ongedeerd toen de container op de stuurhut viel en daarna in het water belandde. — © jhw

“Ik stel me wel ernstige vragen over het functioneren van de rederij. Dit is de derde keer dat de Venjo tegen een brug op het Zeekanaal botste, al ging het telkens om een andere schipper. Een onderzoek is hier op zijn plaats, want zo’n ongevallen moeten toch te vermijden zijn?”

Zowel de lokale politie als de federale scheepvaartpolitie zijn ter plaatse voor de vaststellingen.

LEES OOK. Europabrug in Vilvoorde opnieuw open na zware aanvaring door containerschip