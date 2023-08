Britse buitenlandminister bezoekt woensdag China

Cleverly was eigenlijk van plan om in juli naar China te trekken, maar dat bezoek werd uitgesteld omdat zijn Chinese ambtgenoot toen gedurende weken niet meer was gezien in het openbaar. Qin Gang is intussen geen minister van Buitenlandse Zaken meer.

Volgens de zegsman van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken is het bedoeling om “het begrip” tussen China en het Verenigd Koninkrijk te “verbeteren”. De relaties tussen Peking en Londen zaten de voorbije jaren in een neerwaartse spiraal.

Twistpunten zijn onder meer de repressie van de prodemocratische beweging in Hongkong, een vroegere Britse kolonie, het lot van de Oeigoeren, een Turkssprekende moslimminderheid in China, en de verdachtmakingen van spionage tegen het Chinese telecombedrijf Huawei.