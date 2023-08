Storing bij Brits luchtverkeer was “ergste incident in bijna tien jaar”

De technische storing die zich maandag heeft voorgedaan bij de Britse luchtverkeersleiding is het ergste incident in bijna tien jaar. Dat zegt de Britse minister van Transport Mark Harper, die een onafhankelijk onderzoek heeft bevolen.

Het vliegverkeer boven het Verenigd Koninkrijk was maandag urenlang verstoord door technische problemen bij de Britse luchtvaartautoriteit NATS. Honderden vluchten werden geannuleerd, en dat precies op één van de drukste vakantiedagen van het jaar, als gevolg van een feestdag in het UK aan het einde van de zomervakantie. Duizenden passagiers zijn gestrand. Het technische probleem werd intussen verholpen, maar verwacht wordt dat de hinder nog dagen voelbaar zal zijn omdat de vliegschema’s helemaal overhoop werden gehaald.

Het effect was maandag ook voelbaar in ons land: enkele vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk kampten met vertraging of werden afgelast. Ook dinsdag heeft een Ryanair-vlucht van Charleroi naar Edinburgh nog enkele uren vertraging, zo valt te lezen op de website van de luchthaven van Charleroi.

De Britse minister van Transport zegt dinsdag dat het om een technische storing ging en waarschijnlijk geen cyberaanval. “Maar gezien de omvang zal er wel een onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd. Op basis van dat rapport moeten we bekijken of er lessen te trekken zijn voor de toekomst.”

In Britse media getuigen passagiers intussen dat ze nog dagen moeten wachten op hun vakantiebestemming alvorens ze kunnen terugkeren naar huis. De hogesnelheidstrein Eurostar legde maandagavond alvast een extra trein in van Londen naar Parijs.