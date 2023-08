Pakistaanse rechtbank beveelt vrijlating van ex-premier Imran Khan

Een rechtbank in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad heeft de vrijlating op borg bevolen van ex-premier Imran Khan. Dat is vernomen van een van zijn advocaten. De populaire oppositieleider was begin augustus veroordeeld tot drie jaar cel wegens corruptie, maar had beroep aangetekend. Of de beslissing van de rechtbank dinsdag voor Khan effectief het einde van zijn opsluiting betekent, is niet duidelijk, want het Pakistaanse gerecht heeft een rist dossiers tegen hem opgestart.