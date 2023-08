Rudi belandt in ziekenhuis tijdens eigen fanbal: “Voor de operatie heeft de chirurg nog naar mijn nummer geluisterd”

Het eerste fanbal van Rudi Van Laer (63) alias ‘De Zingende Carrossier’ eindigde in mineur. Rudi werd onwel op het podium. Hij moest een dringende operatie ondergaan. “Maar we hebben eerst nog samen naar mijn nummergeluisterd. Die chirurg en zijn team moesten ook lachen.”

Het was een stresserende namiddag en avond geweest voor Rudi Van Laer, met dertien artiesten die kwamen optreden op zijn fanbal in De Populier in Zandhoven. Sommige zangers zoals Steve & Ed waren speciaal vanuit Tenerife gekomen. Er kwamen ook twee echte toppers optreden: Marjolein Heijltjes uit Nederland en Dennie Christian uit Duitsland. De voorbereidingen waren niet min geweest.

“Ik zou zelf twee keer twee nummers zingen, omdat ik het zo druk had zondag”, zegt Rudi. “Tijdens mijn tweede set, vlak voor het optreden van Dennie Christian ’s avonds, kreeg ik tijdens mijn tweede nummer heel erge hartpijnen. Ik had kort tevoren een hevige discussie gehad met een van de zangers waarbij ik me nogal hard had opgewonden. Ik weet dat ik dat niet zou mogen doen, maar het is sterker dan mezelf. Ik wijt het hieraan.” (Lees verder onder de foto)

Rudi groette zijn fans maandag uit AZ Monica. “Alles komt goed, en dat tweede fanbal komt er zeker.” — © rr

Rudi kon nog zijn liedje afmaken en vertelde zijn fans dan dat hij zou vertrekken, want dat hij moe was. “Ik ben buiten op de parking gaan zitten, maar die hartpijn bleef. Ze hebben me dan met de ambulance naar AZ Monica in Deurne gebracht. Dennie Christian heb ik nog juist zien arriveren op de parking. Hij is me nog beterschap komen wensen in de ambulance.” (Lees verder onder de foto)

Dennie Christian op het fanbal van Rudi Van Laer, de Zingende Carrossier. Hij kwam Rudi in de ambulance groeten en belde hem maandag al in het ziekenhuis op. — © VVL

In AZ Monica werd Rudi rond half één ’s nachts nog geopereerd. “Er zat een bloedklontertje in de weg in een ader naar mijn hart. De chirurg heeft één stent geplaatst, via mijn lies. Ik voelde me rond half één al wat beter, de grootste pijn was weg, dus heb ik nog goed zitten zwanzen in het operatiekwartier tegen de arts en verplegers.”

“Ik legde uit dat ik een zanger ben en net een groot fanbal had gehad. We hebben voor de operatie nog samen via Youtube naar mijn nummer Ik ben van Zandhoven geluisterd. Die chirurg en zijn team moesten ook lachen. Het moet ook niet gedramatiseerd worden. Alles komt goed, er is niks geraakt, heb ik te horen gekregen. Ze houden me hier nog tot woensdag ter observatie. Mijn bloeddruk is nog wat hoog.” (Lees verder onder de foto)

Rudi Van Laer, de Zingende Carrossier, vorige week. — © Joren De Weerdt

Maandagmorgen kreeg Rudi Van Laer al telefoon van een bezorgde Dennie Christian. “Dat vind ik wel heel tof. Jammer dat ik zijn optreden net heb gemist. Dennie is rond 20.45 uur beginnen zingen. Na zijn optreden is er nog even discobar gespeeld. Maar rond 22.15 uur werd alles afgerond. Ik ben mijn helpers heel dankbaar dat ze alles hebben opgeruimd. Het is spijtig dat ik het einde heb moeten missen.”

Volgend jaar opnieuw

Rudi Van Laer kreeg al veel bemoedigende berichtjes. “Er zijn in totaal zo’n achthonderd mensen gekomen naar mijn fanbal. Iedereen was heel tevreden. Ze zeggen allemaal dat ik het volgend jaar opnieuw moet organiseren, en dat ben ik zeker van plan. Ik ga De Populier zo snel mogelijk weer vastleggen. Wie weet wel over twee dagen, met een extra tent achter.”

Ondanks alles kon De Zingende Carrossier ook genieten. “Er was een koppel uit Nederland gekomen dat mij zes jaar geleden in Benidorm had ontmoet. Ze wilden speciaal nog eens komen, om de Rudi te zien. Zoiets doet mij plezier. Ik weet dat ik mij kalmer zal moeten houden en me minder moet opwinden. Ik ga dat zeker proberen.”