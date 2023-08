‘Joe the Plumber’ (49) overleden, de man die beroemd werd na een discussie met Obama

Samuel Joseph Wurzelbacher, die beroemd werd na een stevige discussie met Barack Obama in 2008, is overleden. Hij werd 49 jaar oud.

Wurzelbacher is overleden aan pancreaskanker, meldt zijn vrouw Katie Wurzelbacher aan Amerikaanse media.

Vijftien jaar geleden werd Wurzelbacher wereldberoemd tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, toen hij kritiek had op de belastingplannen van Barack Obama. Hij sprak Obama aan toen die op campagne was in een arbeiderswijk van Toledo, Ohio. Voor de camera’s beschuldigde hij de Democraat ervan dat zijn loodgietersbedrijf hogere belastingen zou moeten betalen als Obama president zou worden. Het gesprek duurde zo’n vijf minuten.

Prompt werd Wurzelbacher toen ingelijfd door John McCain, de Republikeinse presidentskandidaat. Hij noemde ‘Joe The Plumber’ het voorbeeld van de gewone, hardwerkende Amerikaan die de dupe zou worden van het beleid van Obama. In het laatste televisiedebat tussen McCain en Obama vernoemde de Republikein Joe maar liefst 23 keer. McCain keek in de camera en zei: “Joe, weet dat ik je belastingen laag zal houden.”

Obama won de verkiezingen. Later bleek dat Wurzelbacher geen loodgieterslicentie had. Bovendien bleek dat hij door de plannen van Obama minder belastingen zou moeten betalen. Hij verklaarde ook dat McCain zijn leven “verpest heeft”. In 2010 deed hij nog een gooi naar een zetel in het Congres als Republikein, maar hij raakte niet verkozen.

Voor wie Wurzelbacher in 2008 uiteindelijk heeft gestemd, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. “Laten we dat privé houden”, verklaarde zijn vrouw maandag aan de New York Times.