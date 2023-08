Rode Duivel Timothy Castagne blijft dan toch in de Premier League en trekt voor vier seizoenen naar Fulham: “Ik ben opgelucht”

“De transferperiode duurde erg lang en ik ben dan ook opgelucht hier te zijn”, verklaarde de rechterflankverdediger, die ook op links uit de voeten kan, in een eerste reactie. “Met de coach heb ik reeds gesproken en nu wil ik hier zo snel mogelijk trainen en spelen.”

Met de overgang is een bedrag van 17,5 miljoen euro gemoeid. Het Londense team beschikt over de nodige fondsen na de transfer van Aleksandar Mitrovic. De voormalige spits van RSC Anderlecht verliet de club voor 52,6 miljoen euro voor het Saoedische Al-Hilal.

Fulham startte het seizoen met vier op negen en staat daarmee op de twaalfde plaats in de Premier League. Met Andreas Pereira en Anthony Knockaert zitten er twee halve Belgen in de selectie. Hij krijgt er de Portugees Marco Silva als coach en draagt rugnummer 21.

De 27-jarige Castagne speelde de voorbije drie seizoenen bij Leicester, dat vorig seizoen naar The Championship degradeerde. In afwachting van een transfer kwam hij dit seizoen geen minuut in actie voor Leicester, dat eerder Youri Tielemans zag vertrekken naar Aston Villa. Met Wout Faes en voormalig Gouden Schoen Dennis Praet staan er nog twee Belgen op de loonlijst.

Voor zijn komst naar Leicester speelde de polyvalente Castagne drie seizoenen in de Serie A voor Atalanta. De Noord-Italiaanse club had hem in de zomer van 2017 weggeplukt bij Racing Genk, waar hij vanaf de U17 de jeugdreeksen had doorlopen. Atalanta legde destijds 6,5 miljoen euro op tafel, Leicester had drie jaar later meer dan 20 miljoen euro nodig om hem los te weken.