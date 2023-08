Duits gerecht zet onderzoek naar Rammstein-frontman Till Lindemann stop

De 60-jarige Lindemann werd beschuldigd van seksueel misbruik en het toedienen van verdovende middelen. Meerdere vrouwen hadden gezegd dat ze op feestjes na concerten – van Lindemann privé, niet van de band – werden gedrogeerd en/of geïntimideerd om seks te hebben met de zanger.

Volgens Duitse media waren er meerdere klachten ingediend. Op sociale media werden ook anoniem getuigenissen gedeeld over grensoverschrijdend gedrag van de frontman. Volgens de aantijgingen werden de fans vanop de eerste rij gescout, waarna ze naar de backstage werden begeleid waar Lindemann hen stond op te wachten.

Onderzoek afgesloten

Het parket van Berlijn opende op 14 juni een onderzoek naar de zanger. “Het onderzoek van de beschikbare bewijzen en het verhoor van getuigen hebben niet kunnen uitmaken dat de beschuldigde seksuele betrekkingen zonder instemming had met vrouwen”, klinkt de conclusie nu.

De advocaten van Lindemann reageren tevreden op de beslissing van het parket. “Het toont aan dat de ernstige beschuldigingen tegen onze cliënt ongegrond waren”, zegt advocaat Simon Bergmann aan Die Welt. “Er klopte niets van de beschuldigingen.” De advocaten kondigen nu juridische stappen aan.

Niet eerste afgesloten onderzoek

Eerder had ook het Litouwse gerecht een soortgelijk onderzoek naar beschuldigingen tegen Lindemann afgesloten wegens “geen objectief feitelijk bewijs gevonden dat het slachtoffer fysiek, mentaal of gewelddadig gedwongen werd om seksuele handelingen te stellen, of dat ze werd gedwongen tot het gebruik of stelen van verdovende middelen”.

Het blad Der Spiegel had in juli ook al een artikel over Lindemann deels moeten intrekken, omdat het over onvoldoende bewijs beschikte dat Lindemann – zoals geschreven werd – vrouwen drogeert en dan seks met hen heeft. Van de rechtbank mocht Der Spiegel wel schrijven dat Lindemann seksueel contact had met vrouwen van wie hij wist dat ze op dat moment niet volledig bij zinnen waren.

Lindemann heeft de beschuldigingen via zijn advocaten steeds met klem ontkend. In verscheidene landen kwam het bij concerten van Rammstein wel tot protesten.