Al voor ruim 12 miljard euro ingeschreven op staatsbon

De teller stond dinsdagmiddag op 12.243.936.000 euro. Via de financiële instellingen werd op drie dagen tijd meer dan 6,241 miljard euro opgehaald. “Opnieuw twee miljard erbij ten opzichte van wat we gisteren meldden”, zegt Jean Deboutte van het Federaal Agentschap voor de Schuld. “Het tempo van de eerste dagen blijft dus aangehouden. We merken geen vertraging, maar ook geen versnelling.”

LEES OOK. Staatsbon pakt meer dan 12 miljard en dat heeft gevolgen

Rechtstreeks – via de Grootboeken – werd er tot dinsdagmiddag al zeker voor 6,002 miljard euro ingetekend, via 167.440 inschrijvingen. Dat betekent dat er gemiddeld voor bijna 35.850 euro ingetekend werd. Deboutte benadrukt wel dat dat bedrag nog niet verworven is. “We gaan ervan uit dat er mogelijk inschrijvingen via de Grootboeken niet gehonoreerd zullen worden”, klinkt het. Het Agentschap voor de Schuld heeft dinsdagmiddag voor in totaal ruim 2,45 miljard euro op zijn rekening ontvangen.

De campagne voor deze staatsbon loopt nog tot 1 september. Deboutte wijst er nog eens op dat de rechtstreekse inschrijving bij de Grootboeken donderdag om middernacht stopt. “Het geld moet vrijdagochtend op de rekening van de Staat staan”, klonk het. Het Agentschap voor de Schuld zal overigens “binnenkort” communiceren over de gevolgen die de succesvolle plaatsing van de staatsbon zal hebben op zijn financieringsplan.

De eenjarige staatsbon brengt dankzij een verlaagde roerende voorheffing 2,81 procent netto op.