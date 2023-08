President Poetin “niet van plan” om naar begrafenis van Prigozjin te gaan

Volgens Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov is er geen “specifieke informatie over de begrafenis” en is “de aanwezigheid van de president niet voorzien”. “De beslissing daarover wordt genomen door de familie en de nabestaanden, wij kunnen hier niets over zeggen zonder hen”, aldus Peskov. Een datum en een locatie voor de begrafenis zijn nog niet bekend.

De oorzaak van de vliegtuigcrash vorige woensdag is nog niet duidelijk, maar volgens verschillende waarnemers werd het vliegtuig van Prigozjin opzettelijk neergehaald. Het Kremlin ontkent elke betrokkenheid. De crash kwam er enkele maanden nadat Prigozjin met zijn huurlingenleger kortstondig in opstand was gekomen tegen de Russische top.