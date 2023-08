3M schikt voor 6 miljard dollar in schandaal rond defecte oordopjes

3M zal tot 2029 5 miljard dollar in cash en 1 miljard dollar in aandelen vrijgeven in het kader van de schikking, zo maakte het bedrijf dinsdag bekend. Dit komt overeen met een last voor belastingen van 4,2 miljard in het derde kwartaal. Maar door het akkoord komt er wel een einde aan een periode van onzekerheid voor 3M. De waarde van het bedrijf is de voorbije jaren al gehalveerd, onder meer door de dreiging van dure rechtszaken.