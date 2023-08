De Alpenregio kreunt al enkele dagen onder hevig noodweer. Onder meer in Zwitserland geldt op vele plaatsen nog altijd code rood, maar ook in het noorden van Italië en het zuiden van Duitsland blijft de regen met bakken uit de lucht vallen. Bevind jij je momenteel in een van de getroffen regio’s en wil je graag getuigen? Contacteer ons dan via het contactformulier hieronder.