Belgische vrouw (70) wil bewijzen dat ze ‘geheime dochter’ is van Marokkaanse koning en krijgt daarbij hulp van advocaat van Delphine Boël

Volgens de Belgisch-Israëlische Jane Benzaquen ontmoette koning (toen nog prins) Hassan II haar moeder Freha Benzaquen in de vroege jaren 50 in een kledingwinkel in het Marokkaanse Casablanca, waar ze achter de toonbank stond. De jonge prins was op slag verliefd op de 17-jarige winkelbediende, zou twee jaar lang een affaire met haar hebben gehad én verwekte een kind bij haar.

Helaas voor de pasgeboren Jane zou Hassan haar niet erkennen. Freha Benzaquen, die op haar 15de al beviel van een eerste kind, werd het land uit gedwongen en belandde in België. Hier kwam haar dochter, op dat moment een baby van tien maanden, in een pleeggezin terecht. Haar moeder, die ging acteren onder het pseudoniem Anita Benzaquen, zou Jane slechts zelden zien. In 1996 stierf ze op 65-jarige leeftijd.

In een interview met de Britse krant The Sunday Times vertelt Jane Benzaquen dat ze 70 jaar later de erkenning wil die ze nooit gekregen heeft. Ze hoopt voor eens en voor altijd duidelijk te maken dat de Marokkaanse koning Hassan II, die regeerde van 1961 tot aan zijn dood in 1999, haar vader is, en de huidige koning Mohammed VI (60) bijgevolg haar halfbroer.

De moeder van Jane Benzaquen zou koning Hasan II in de vroege jaren 50 hebben ontmoet. — © Roger Viollet via Getty Images

“Ongewenst zijn als kind achtervolgt je je hele leven”, vertelt Jane Benzaquen aan The Sunday Times. “Ik was jarenlang vervuld van woede, en het verleden was een doos van Pandora die ik niet wilde openen.” Voor zichzelf besloot ze dat haar moeder het haar kwalijk nam dat zij een einde had gemaakt aan haar bestaan als minnares van de prins.

De waarheid onthullen

Toen ze in 1999 beelden van de begrafenis van koning Hassan II op tv zag, zei de Nederlandstalige Jane Benzaquen tegen haar kinderen: “Da’s mijn vader, mijn vader is dood.” Haar kinderen stonden perplex. “Er was zo’n droevige blik in haar ogen toen ze naar de begrafenis keek”, zegt haar zoon Eldad (48) in de Britse krant. “Ik voelde dat het mijn lot was om haar te helpen de waarheid over haar vader te onthullen, nu ze het einde van haar leven nadert.”

Daarbij krijgt ze ook de hulp van Marc Uyttendaele, de echtgenoot van oud-minister Laurette Onkelinx (PS). Hij is vooral bekend als de advocaat die Delphine van Saksen-Coburg bijstond in haar geslaagde poging om erkend te worden als dochter van koning Albert II. Ter herinnering: na een jarenlange juridische strijd werd koning Albert in oktober 2018 verplicht om een DNA-staal af te staan, iets wat hij in mei 2019 ook deed. Uiteindelijk erkende Albert prinses Delphine als zijn dochter in 2020.

Voor de kleinkinderen

Uyttendaele hoopt een van de kinderen van Hassan II – naast koning Mohammed VI zijn er nog drie dochters en een zoon – of een ander lid van het Marokkaanse koningshuis te overhalen om een DNA-test af te leggen. Dat eerdere DNA-tests al uitwezen dat Jane Benzaquen geen West-Europese maar wel Noord-Afrikaanse en Midden-Oosterse roots heeft, sterkt hen alvast in hun overtuiging. Die tests bewezen ook al dat haar wettelijke vader, Raoul Jossart, niet haar biologische vader kon zijn.

De huidige koning van Marokko koning Mohammed VI. — © WireImage

De miljarden waarop het Marokkaanse koningshuis zou zitten, is volgens Benzaquen geen drijfveer om erkend te worden. “Ik doe het voor mijn kinderen en kleinkinderen. Zij hebben het recht om te weten waar ze vandaan komen”, beweert ze.

Het is overigens niet de eerste keer dat de 70-jarige vrouw ten strijde trekt tegen de Marokkaanse koninklijke familie. In januari 2023 stapte ze al naar een familierechtbank in Waals-Brabant om een zaak aan “voor de erkenning van het vaderschap” aan te spannen. Volgens een advocaat van het Marokkaanse koningshuis eiste ze daarbij ook 15 miljoen euro. Het Marokkaanse hof startte prompt een procedure tegen haar op wegens fraude. Hoe de Marokkaanse royals de nieuwe ontwikkelingen hebben ontvangen, is niet bekend. Maar de kans lijkt miniem dat Mohammed VI staat te springen om een halfzus te erkennen, zeker niet als die halfzus van Joodse afkomst is.