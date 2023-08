Staflid doodgeschoten op universiteit in North Carolina

Een schutter heeft maandag het vuur geopend in een universiteit in de Amerikaanse staat North Carolina. Daarbij is een staflid omgekomen, melden de universiteit en de autoriteiten.

De schoten werden maandag kort na 13.00 uur (plaatselijke tijd) gelost in een laboratorium op de campus van de Universiteit van North Carolina (UNC) in Chapel Hill. De universiteit en de politie waarschuwden vervolgens studenten en medewerkers voor een “gewapend en gevaarlijk persoon op of nabij de campus”. Ze kregen te horen dat ze moesten schuilen in de universiteitsgebouwen en barricadeerden zichzelf in collegezalen en kantoren.

De universiteitspolitie verspreidde een foto van een mogelijke verdachte, een “person of interest in de situatie van vandaag met een gewapend en gevaarlijk persoon”. “Als je deze persoon ziet, houd dan afstand, stel je veiligheid voorop en bel de hulpdiensten”, klonk het.

Pas na anderhalf uur slaagde de politie erin om de vermoedelijke schutter te arresteren. Het wapen dat gebruikt werd, is nog niet gevonden.

Na meer dan drie uur verklaarde de politie dat de school niet langer afgesloten was. Er waren geen aanwijzingen voor verdere doden of gewonden.

Bij de schietpartij kwam een faculteitslid om het leven. De namen van het slachtoffer en de verdachte zijn nog niet bekendgemaakt, en het is niet duidelijk of de opgepakte persoon de man is van wie de politie een foto verspreidde.

Volgens het hoofd van de universiteitspolitie, Brian James, is het ook te vroeg om een motief te kennen. “We willen echt het ‘waarom’ weten in deze zaak en wat ertoe geleid heeft.”

Het hoofd van de universiteit liet in een verklaring weten “geschokt en bedroefd” te zijn. Het semester in de VS is vorige week begonnen. Er zijn ongeveer 30.000 studenten aan UNC in Chapel Hill, de oudste staatsuniversiteit van de VS. Na het incident werden alle evenementen voor dinsdag afgelast.

Politiechef Brian James schudt de hand van studenten die urenlang moesten schuilen. — © AP

© AP

© AP

© AP

© AP

© AP