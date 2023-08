Ouders van verdwenen Émile (2,5) geven zeldzaam interview: “We mogen nooit stoppen met hopen”

Bijna twee maanden nadat de 2,5 jaar oude Émile verdween in het Franse Le Vernet, hebben zijn ouders nog eens van zich laten horen. In een interview met het magazine Famille chrétienne zeggen ze nog steeds hoop te hebben. “We moeten.”

Het verhaal is ondertussen wel gekend: vanuit de tuin van zijn grootouders wandelde Émile op zaterdag 8 juli weg. Waarheen weet niemand. De jongen verdween en werd ondanks verwoede zoekpogingen van de politie, gespecialiseerde teams, vrijwilligers en buurtbewoners niet teruggevonden.

De erg katholieke ouders van de jongen bleven sindsdien zo ver mogelijk uit de schijnwerpers, maar voor het Franse religieuze magazine Famille chrétienne maakten ze nu een uitzondering. “We zijn er ons al snel bewust van geworden dat we ons verhaal wel eens zouden moeten doen, maar wel op juiste moment en in een door ons gekozen medium”, zeggen ze daarin.

Blijven hopen

Zij hekelen de “onwaarheden” die volgens hen zijn verschenen sinds de verdwijning, meer bepaald over hen en hun verleden. Daar werden hier en daar vraagtekens bij geplaatst, en onder anderen inwoners van Le Vernet merkten tijdens de zoektocht op dat de ouders zich verdacht gedroegen. “Het is pijnlijk om te horen wat sommigen over ons zeggen, terwijl het hier duidelijk om onze zoon gaat”, klinkt het. “We zijn diegenen die ons gesteund en geholpen hebben daarom extra en immens dankbaar.”

Maar Émile, die is wel nog steeds onvindbaar. “Het is onmogelijk om geen doembeelden in je hoofd te krijgen, maar we mogen nooit stoppen met hopen”, zegt papa Colomban. “Soms zijn we overweldigd door verdriet en pijn. We wanhopen even, maar dan helpt de hoop ons weer opveren.” Bidden blijven ze dan ook doen. “En we zijn niet bang om God om een mirakel te blijven vragen.”

Het onderzoek van de politie gaat intussen verder. “We blijven vertrouwen in hen hebben”, zegt Colomban. “En we danken hen voor de uitzonderlijke inspanningen die ze al gedaan hebben. Vanaf het begin hebben ze enorm veel professionaliteit en empathie getoond.”