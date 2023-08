4-jarig meisje zwaargewond na val van vensterbank op eerste verdieping

Een 4-jarig meisje uit Hooglede raakte dinsdagochtend zwaargewond na een val van een vensterbank. Het meisje viel vanop de eerste verdieping naar beneden, maar kwam gelukkig in het gras terecht. Ze werd naar AZ Delta in Roeselare gebracht waar ze onmiddellijk werd geopereerd.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.15 uur langs de Katelynestraat in Hooglede. Een 4-jarig meisje was uit een raam van haar woning geklommen en probeerde haar evenwicht te houden op de smalle vensterbank. Daarbij liep het plots echter helemaal verkeerd. Het meisje viel van de vensterbank enkele meters naar beneden. Dat gebeurde net voor het linkse raam, waardoor het meisje op het gras belandde in plaats van op de stenen oprit. Een buurman hoorde het meisje roepen van de pijn en rende onmiddellijk naar haar toe om zich over haar te ontfermen. Ondertussen snelden de hulpdiensten, waaronder een MUG-team, ter plaatse.

“Het meisje bleef voortdurend bij bewustzijn”, aldus de buurman. Hij verwittigde ook snel de vader van het meisje. Die was in de woning, maar lag te slapen. Het meisje werd zwaargewond naar het ziekenhuis in Roeselare gebracht. Daar onderging ze onmiddellijk een operatie. Het parket van West-Vlaanderen bevestigt de feiten. “Van kwaad opzet is er geen sprake. Het gaat om een ongeval”, aldus het parket.