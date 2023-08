Baby’s op komst? Ooievaars strijken massaal neer naast E314

In Maasmechelen zijn maandagmiddag zeker honderd ooievaars neergestreken in de buurt van de afrit op de autosnelweg E314.

De trekvogels zitten op de lichtmasten aan afrit 33, maar ook massaal op de oefenterreinen van Eendracht Maasmechelen en op de daken van de huizen op de Proosterbosstraat. Voorbijrijdende automobilisten zien de vogels al van ver zitten. Later deze week wordt in Mazenhoven in Leut (Maasmechelen) een broedpaal gezet waar ooievaars zich kunnen nestelen. (jth)