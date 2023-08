Ook na tweede poging tot doodslag op haar partner mag vrouw (31) gevangenis onder voorwaarden verlaten

In de nacht van 25 op 26 juli kreeg H.R. het zwaar aan de stok met haar vriend in haar appartement op het Prinses Clementinaplein in Oostende. Voor de ogen van haar kind greep de vrouw naar een mes en stak er haar vriend mee neer. Het slachtoffer liep verwondingen op aan de rug, maar mocht al na enkele uren het ziekenhuis verlaten.

H.R. werd aangehouden voor poging tot doodslag en dat bleek niet de eerste keer, want op 12 mei vorig jaar ging ze haar vriend in hetzelfde appartement ook al eens te lijf met een mes. De man kreeg toen messteken in de arm, nek en het oor. Een voorbijganger trof hem bloedend aan op straat en de man was even in levensgevaar. Maar hij kwam er uiteindelijk snel weer bovenop.

Contactverbod

Na de feiten in mei kwam H.R. al na een maand weer vrij onder voorwaarden. De raadkamer in Brugge legde haar toen een contactverbod op met haar partner, maar dat lapte ze aan haar laars. Sterker nog: de twee zetten hun relatie gewoon verder. Maar eind juli vorig jaar kwam het dus tot een tweede poging tot doodslag.

Dinsdag verscheen de vrouw opnieuw voor de Brugse raadkamer en die liet haar – opmerkelijk genoeg – opnieuw gaan onder voorwaarden. Ze kreeg net als de vorige keer een contactverbod opgelegd, maar moet deze keer ook psychologische hulp zoeken. Het parket kan nog in beroep gaan tegen de beslissing van de raadkamer.