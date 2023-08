Drie doden na helikoptercrash van Russische veiligheidsdienst in Oeralgebergte

In het Oeralgebergte is een helikopter van de Russische veiligheidsdienst FSB gecrasht. Zeker drie personen zijn daarbij om het leven gekomen. Dat heeft de gouverneur van de regio Tsjeljabinsk dinsdag gezegd.

“Een Mi-8 helikopter neergestort in het district Sosnovski”, zegt gouverneur Alexej Teksler op berichtendienst Telegram. Hij bevestigt dat het om een FSB-voertuig gaat. Ook de lokale afdeling van het Russische ministerie van Noodsituaties heeft meegedeeld dat er drie lichamen werden gevonden op de plaats van het ongeval, waar brand was uitgebroken.

Een reddingswerker vertelde aan staatspersbureau Ria-Novosti dat het om een “gewone trainingsvlucht” ging, die waarschijnlijk door een defect is neergestort in het bos. Het ongeluk is geen uitzondering in Rusland, waar voor reizen naar afgelegen delen geregeld helikopters worden ingezet. Vaak gaat het dan mis, door slecht weer, een fout van de piloot of technische problemen.