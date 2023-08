Banken zetten extra personeel in om intekeningen op staatsbon te verwerken

De banken zetten deze week bijkomende capaciteit in om hun klanten te helpen bij het intekenen op de staatsbon. Dat laat bankenkoepel Febelfin weten in een reactie op kritiek die te horen valt dat banken intekeningen op de obligatie zouden bemoeilijken. Nog tot en met 31 augustus kunnen mensen intekenen op de staatsbon via de website van de overheid en tot en met 1 september via de banken.