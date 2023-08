Het ligt in the middle of nowhere. Er woonden vroeger amper 450 mensen. En toch is het Oekraïense boerendorp Robotyne plots wereldnieuws. Kolonel Kris Quanten, professor aan de Koninklijke Militaire School, legt in onze actuapodcast ‘De insider’ uit waarom. “Na de aanzwellende kritiek uit Amerika, is dit het antwoord van Oekraïne: Kijk, onze strategie werkt wél.”