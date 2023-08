Het is woensdag D-day voor de gevallen radiostem Sven Pichal (44). In handboeien zal de radiomaker naar het Antwerpse gerechtsgebouw worden gebracht, waar een rechter over zijn lot moet oordelen. Zal Pichal het verdere onderzoek in gevangenschap moeten doorstaan, of zal hij woensdagavond terug thuis zijn?