Chelsea-manager Mauricio Pochettino was op zijn persconferentie een ernstige uitleg aan het doen over de mercato die te lang duurt toen er plots vreemde klop-geluiden vanonder zijn spreekgestoelte kwamen. Hilariteit bij Pochettino en de journalisten in de zaal. Een van hen voegde er gevat aan toe: “Is het misschien Lukaku die naar Rome probeert te gaan?”