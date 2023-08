Duits fiscaal miljardenpakket moet economie aanzwengelen

De Duitse regering heeft een akkoord bereikt over een pakket fiscale maatregelen ter waarde van 7 miljard euro. Het maakt deel uit van een tienpuntenplan om de grootste economie van Europa uit een stagnatie te tillen.

Bondskanselier Olaf Scholz (van de sociaaldemocratische SPD) maakte het akkoord dinsdag bekend aan het begin van een tweedaags regeringsconclaaf in het Slot Meseberg, ten noorden van Berlijn. De maatregelen voor belastingverlichting focussen op kleine en middelgrote ondernemingen en bevatten onder andere een nieuw subsidiemechanisme voor klimaatvriendelijke investeringen.

“Het is in deze situatie van groot belang dat deze regering een offensief start om groei in dit land te stimuleren”, zei Scholz. Hij werd geflankeerd door de ministers van Financiën en Economie Christian Lindner (van de liberale FDP) en Robert Habeck (Die Grünen).

Kinderbijslag

Normaal gezien zou het miljardenpakket twee weken geleden al groen licht hebben moeten krijgen van de regering, maar de groenen eisten bij monde van minister voor Gezinszaken Lisa Paus van Lindner extra middelen voor kinderbijslag. Maandag maakten Lindner en Paus al een akkoord over de kinderbijslag bekend, waardoor de weg vrij was voor het fiscale miljardenpakket.

De signalen over Lindners belastingverlichtingsmaatregelen uit het bedrijfsleven zijn eerder positief. Sectorfederaties hekelen wel dat het te lang heeft geduurd voor de regering in actie is geschoten.

Tienpuntenplan

Het fiscale pakket maakt deel uit van een breder tienpuntenplan om investeringen en productiviteit in Duitsland te stimuleren, terwijl het land de omslag maakt naar een duurzamere en hoogtechnologische economie. Het gros van de maatregelen werd eerder al aangekondigd, waaronder een klimaat- en transformatiefonds van zowat 212 miljard euro voor de periode van 2024 tot en met 2027.