Opvoeder internaat Hasselt nog steeds geschorst na filmpje van vreemd gedrag

Een opvoeder van het internaat De Mix in Hasselt is nog altijd geschorst naar aanleiding van een filmpje waarin hij vreemde handelingen lijkt te verrichten. De directie van het gemeenschapsonderwijs greep al in de periode maart-april in.

Het was een leerling die het bewuste filmpje had gemaakt van de opvoeder in kwestie toen die diens kamer op het internaat betrad. Op de beelden lijkt de man te ruiken aan een handdoek. De directie van de scholengemeenschap werd ingelicht over de vreemde handelingen van de opvoeder op het moment dat een groep leerkrachten verbonden aan de Sportschool van Hasselt verdacht werd van het pesten van collega’s in onder andere een WhatsApp-groep. Zij grepen meteen in en schorsten het personeelslid preventief in afwachting van een verder (intern) onderzoek.

De feiten, die al dateren van de periode maart-april, werden ook gemeld aan de lokale politie LRH waarna het Limburgse parket werd ingelicht. Er vond sindsdien een huiszoeking plaats en een opsporingsonderzoek werd opgestart. Of er daadwerkelijk strafbare feiten gepleegd zijn en dewelke dat dan zouden kunnen zijn is verre van duidelijk. Bij het parket van Limburg willen ze voorlopig dan ook niets over het dossier kwijt.

Ook de onderzoeken van de school en het arbeidsauditoraat naar de intussen beruchte WhatsApp-groep van de sportleerkrachten zijn nog bezig.