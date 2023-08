Een op de vijf ouders neemt verlof op eerste schooldag: hoogste cijfer sinds 2017

Attentia analyseerde het aantal uren goedgekeurd verlof van Vlaamse werknemers met kinderen in het kleuter- of lager onderwijs bij 31 bedrijven, goed voor ongeveer 5.000 mensen. Eén op vijf van hen neemt komende vrijdag verlof, tegenover 18,6 procent vorig jaar en 16,3 procent in 2021.

Het gaat om hoogste cijfer sinds 2017, toen 1 september ook op een vrijdag viel en ruim een kwart van de werknemers met jonge kinderen thuis bleef. In coronajaar 2020 was het percentage vergelijkbaar met vandaag, maar Attentia verwacht dat het cijfer nu nog zal stijgen omdat er mogelijk nog medewerkers zijn van wie de verlofaanvraag nog moet worden goedgekeurd.

Volgens medisch directeur bij Attentia Edelhart Kempeneers spelen verklaren ook psychosociale aspecten het hoge cijfer. Volgens hem hechten mensen meer belang aan tijd met het gezin. Vrouwen nemen ook dit jaar vaker verlof op de eerste schooldag dan mannen: bijna een kwart van de moeders neemt vrijaf, tegenover 16,6 procent van de vaders. Daarnaast nemen ook veel meer arbeiders (30,9 procent) dan bedienden (15,8 procent) een dag verlof. Arbeiders kunnen immers minder flexibel omspringen met hun uurrooster en werken zelden thuis.