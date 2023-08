Biden opent deur voor onderhandeling over kost van tien medicijnen

“Terwijl de farmaceutische industrie recordwinsten binnenhaalt, moeten miljoenen Amerikanen kiezen tussen betalen voor geneesmiddelen, die nodig zijn om te overleven, of het financieren van voedsel, huur en andere basisbehoeften. Die tijd komt ten einde”, beloofde de Democraat in een persbericht.

Voortaan kan Medicare, de ziektekostenverzekering voor 65-plussers, nu over de prijs van geneesmiddelen onderhandelen. Tot nu toe ging dat in de Verenigde Staten niet, in tegenstelling tot de ziekteverzekering in veel andere rijke landen. In de eerste fase heeft het Witte Huis tien medicijnen gekozen die daarvoor in aanmerking komen. De hervorming maakt deel uit van Bidens grote “Inflation Reduction Act”, die ook de energietransisite en sociale maatregelen inhoudt.

3,4 miljard

Volgens een studie van de nonprofit Rand Corporation, betalen de Verenigde Staten gemiddeld 2,5 keer meer voor geneesmiddelen op voorschrift dan bijvoorbeeld Frankrijk. De Amerikaanse overheid zegt dat senioren in 2022 in totaal 3,4 miljard dollar uit eigen zak moesten betalen voor behandelingen tegen bloedklonters, diabetes, hartproblemen, psoriasis en bloedkanker.

Eén van deze behandelingen, het antistollingsmiddel Eliquis, wordt door meer dan 3,7 miljoen Medicare-begunstigden gebruikt. Producent BMS (Bristol Myers Squibb), beweert dat Medicare-begunstigden die dit middel voorgeschreven krijgen “het momenteel kunnen krijgen door uit eigen zak het relatief lage gemiddelde bedrag van 55 dollar per maand te betalen” en beweert dat het initiatief van Joe Biden deze situatie “bedreigt”.

Ook twee medicijnen van de Johnson & Johnson groep vallen onder de hervorming. Het bedrijf zegt dat Bidens initiatief “medische innovatie zou beperken, de toegang en keuze van patiënten zou beperken en een negatieve invloed zou hebben op de algemene kwaliteit van de zorg”.