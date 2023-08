Huurprijs van energieverslindende woning mag vanaf oktober weer geïndexeerd worden

Huisbazen met woningen zonder energieprestatiecertificaat of met EPC-labels E of F kunnen de huurprijzen al sinds 1 oktober 2022 niet meer indexeren. Wie een pand met label D verhuurt kon de index maar voor de helft doorvoeren. Het Vlaams Parlement nam die maatregelen vorig jaar met spoed aan om kwetsbare huurders te beschermen tegen de sterk gestegen prijzen, vooral voor energie. Ongeveer 200.000 huishoudens bleven daardoor het afgelopen jaar gespaard van een huurindexatie, voor zowat 75.000 huurders mocht de index maar voor 50 procent worden aangerekend. In totaal huren ongeveer 560.000 huishoudens op de private huurmarkt in Vlaanderen.

Het indexverbod loopt op 30 september af, maar wordt niet verlengd, besliste de Vlaamse regering nu. De energiecrisis is immers over haar hoogtepunt heen, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). De minister wil ook vermijden dat verhuurders hun pand niet langer verhuren. “De huurmarkt ervaart nu al veel druk en we hebben alle woningen nodig”, klinkt het.

Aangepaste formule

Om te vermijden dat huurbazen de verloren inkomsten inhalen en dit jaar dus “dubbel indexeren” wordt de indexering berekend aan de hand van een aangepaste formule met een correctiefactor. Concreet: een huurder die in oktober 2021 per maand 800 euro huur betaalde voor een slecht geïsoleerde woning zal vanaf oktober 832 euro betalen, terwijl dat anders ruim 925 euro was geweest, legt Diependaele uit. Volgens de minister wordt het evenwicht tussen verhuurders en huurders op de private huurmarkt daarmee hersteld. “We moedigen verhuurders aan om voldoende aanbod te creëren en tegelijkertijd beschermen we de kwetsbare huurders nog steeds maximaal.”

Het Vlaams Huurdersplatform betreurt dat de indexblokkering niet wordt verlengd. Volgens de belangenorganisatie voor huurders zette de maatregel eigenaars aan de woningen energetisch te renoveren en zullen de energieprijzen de komende winter opnieuw stijgen.