Het is Antwerp menens in Athene: “Als je zo dicht bij die groepsfase bent, wil je het niet laten schieten”

Mark van Bommel en Vincent Janssen stonden dinsdagavond de pers te woord in een dan nog erg rustige OPAP Arena. Woensdag zal het er anders aan toegaan en dat beseft het Nederlandse duo van de Great Old maar al te goed. “Je gaat hier niet schrijven dat we op vakantie zijn”, zei Van Bommel grappend. Oké, coach. Genoteerd! Het is Antwerp menens in Athene.

Het on-Belgische weer en 30.000 Grieken die er alles aan zullen doen dat je met lege handen naar huis gaat. Twee zaken die Antwerp niet gewend is, maar woensdagavond toch zal moeten trotseren, willen ze doorstoten naar de groepsfase van de Champions League. “Het weer is hetzelfde als een vakantie. Het is heet en je moet je aanpassen. We moeten ons zo snel mogelijk acclimatiseren. De training van dinsdagavond zal ons helpen wennen aan de omstandigheden”, gaf Van Bommel aan. “Sorry”, onderbrak de Nederlander de Griekse tolk. “Nu hoop ik niet dat je morgen een titel schrijft: ‘Antwerp is op vakantie.’” Doen we niet, beloofd.

© BELGA

“Door de fans en misschien het vuurwerk zal het misschien nog een paar graden warmer worden”, merkt de succescoach van RAFC terecht op. Je kan onder de indruk zijn van de omstandigheden, of je kan er op kicken. Vincent Janssen, trefzeker in de heenmatch, gaat voor het tweede. “Hier kan ik van genieten, zeker! Fijn als de fans achter je staan, maar dat zal niet het geval zijn. (lacht) Als het maar respectvol gebeurt.”

Voor de heenmatch gaf Marc Overmars op televisie nog aan dat zijn club niet klaar is voor de groepsfase van het kampioenenbal. Een uitspraak die Mark van Bommel wel kan plaatsen. “Ik begrijp dat antwoord, omdat het allemaal supersnel gaat voor club. Maar als je er zo dicht bij bent, wil je die kans gewoon grijpen”, besloot Van Bommel. “Dit is waar we vorig jaar zo voor hebben gevochten. Woensdag wordt speciaal”, aldus Janssen.