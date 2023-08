Geduchte Oekraïense piloot ‘Juice’, die om F-16’s vroeg, is begraven

De uitvaart van Pilsjtsjykov - een van de “Geesten van Kiev” - vond plaats in een kathedraal in de Oekraïense hoofdstad. “Hij wilde bureaucratie bestrijden zodat we pilotentraining konden krijgen zoals in Amerika, geen tijd verspillen, alleen aan je vaardigheden werken”, zei overste Oleksandr Dovhal. Hij had dat zelf gezien tijdens een training in de VS. Het waren overigens ook Amerikaanse militairen die hem zijn bijnaam gaven omdat hij nooit alcohol dronk, maar wel sap (juice).

De piloot kwam afgelopen vrijdag om het leven. “Tijdens een gevechtsmissie in de lucht kwamen de bemanning van twee L-39-gevechtsvliegtuigen in botsing”, meldden de officiële kanalen van de Oekraïense luchtmacht toen. “Alle drie de piloten zijn helaas dood. Bij de doden is ook een beroemde piloot van de 40ste Tactische Luchtvaartbrigade met het kenteken JUICE. Dit is een pijnlijk en onherstelbaar verlies voor ons allemaal.”