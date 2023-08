Duizenden bezoekers komen op ‘valse’ website van de staatsbon terecht: “Wat als ik slechte bedoelingen zou gehad hebben”

Zonder het te beseffen heeft de overheid de deur op een kier laten staan voor potentiële oplichters. Een website die maar één lettertje verschilde van de officiële website waar je kan intekenen op de staatsbon, was zomaar te koop. “Iemand met slechte bedoelingen had hier geld kunnen verdienen”, zegt IT-specialist Ruben Hollevoet (29).

Op zoek naar de officiële website waarop kan ingetekend worden op de staatsbon die de overheid heeft uitgegeven (www.destaatsbons.be), tikte de webdeveloper uit Beerse uit nieuwsgierigheid of noem het beroepsmisvorming de url www.destaatsbon.be in. Zonder een s achteraan dus.

“Ja, ik moet zeggen dat ik behoorlijk geschrokken ben toen ik merkte dat die domeinnaam nog beschikbaar was en heb hem onmiddellijk gekocht”, zegt Ruben Hollevoet. Vier euro heeft hij er voor betaald.

Deels als experimentje om te zien hoeveel mensen de website bezochten, deels om potentiële oplichters voor te zijn, plaatste hij wat basisinformatie over de staatsbons op de pagina. En een rechtstreekse doorverwijzing naar de officiële website van de overheid.

“Op drie dagen tijd bezochten vierduizend bezoekers mijn website, gewoon door een foute url in te geven. Zonder die s achteraan. Het is allemaal onschuldig, maar wat als ik slechte bedoelingen zou gehad hebben”, zegt Hollevoet.

Ruben Hollevoet — © IF

Oplichters

Want het is een gekende truc van oplichters om domeinnamen met een lettertje verschil te kopen en dan websites na te maken en rekeningnummers aan te passen om zo mensen op te lichten. Of om zo rekeningnummers of andere persoonsgegevens van potentiële slachtoffers in handen te krijgen. Phishing, zo heet deze vorm van criminaliteit. Bij Safeonweb, de cybersecuritydienst van de overheid, krijgen ze er dagelijks meldingen over.

“Het is vrij eenvoudig om een officiële website na te maken en, voor wie echt criminele intenties heeft, het officiële rekeningnummer te vervangen door een vals nummer waarop slachtoffers dan zonder het te beseffen geld storten en dus opgelicht worden”, zegt de webdeveloper. In deze, vindt hij, maakt de overheid het potentiële daders toch wel gemakkelijk.

Strafbaar

Maar bij het Federaal Agentschap van de Schuld zijn ze zich van geen kwaad bewust. “Maar wat u hier aanhaalt, een website namaken en het rekeningnummer wijzigen, dat is natuurlijk een misdrijf en dus strafbaar”, zegt Jean Deboutte van het Federaal Agentschap van de Schuld.

Desinformatie

“Klopt, maar een flauwe grappenmaker zou de tool evengoed kunnen gebruiken voor het verspreiden van desinformatie zoals ‘door het grote succes kan u niet meer intekenen op de staatsbons’”, reageert Ruben Hollevoet. Door domeinnamen die te fel gelijken op de officiële ook te kopen, zeker bij dit soort gevoelige websites, kan dit vermeden worden.”

“We leren elke dag bij”, zegt Jean Deboutte. “Onze juridische experts en IT-specialisten zullen deze case zeker bekijken om te zien wat we hier verder mee kunnen doen. Maar alle risico’s uitsluiten is moeilijk, zeg maar onmogelijk”, klinkt het.