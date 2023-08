De kans dat nu niemand procedeert, is klein: dit is de stand van zaken in het aartsmoeilijke stadiondossier van Club Brugge

Op hoop van zegen: Club Brugge dient in september een nieuwe aanvraag in bij Vlaanderen voor de bouw van een nieuw stadion met 40.000 zitjes. Het organiseerde daarom dinsdag een buurtinformatiemoment met 270 aanwezigen. Nu al zeker: blauw-zwart speelt minstens nog drie seizoenen in het versleten Jan Breydel, al komt Europees voetbal daardoor niet in het gedrang. Een situatieschets in vier delen.