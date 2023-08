Geen Castro-Montes, wel Sam Baro: AA Gent wil voor de eerste keer in haar geschiedenis winnen in Cyprus

Dinsdagochtend vertrekt AA Gent vanuit Oostende voor de return van het tweeluik tegen het Cypriotische APOEL Nicosia. Met een voltallige kern, op de geblesseerden Nurio en Depoitre na. Alessio Castro-Montes reist evenmin mee. Hij heeft nog tot vrijdag om zijn verhoopte transfer te verkrijgen naar het buitenland. Mislukt dat, dan is er nog tot 6 september om in België een oplossing te vinden. Union trekt nog steeds hard aan de mouw van de Truienaar.

© BELGA

Reizen ook mee: Hugo Cuypers en Gift Orban. Ook voor hen wordt het uitkijken wat er nog gebeurt voor de belangrijkste internationale markten sluiten – op de Saudische na dan. Drie dagen voor deadlinedag bewoog er nog niets. Sowieso is het niet de bedoeling van AA Gent om Cuypers te laten gaan. Wat Orban betreft, hangt alles af van wat er geboden wordt. Lees: wil iemand minstens 30 miljoen op tafel leggen? Tottenham is ondertussen bezig met andere aanvallers, zoals Nottingham-winger Brennan Johnson, maar staat er ook om bekend op het einde nog zaakjes te willen doen.

Extra targetspits

Een vertrek van de Nigeriaan zal ook bepalend zijn op inkomend vlak. Vervangen wordt hij sowieso – Hein Vanhaezebrouck wil sinds de blessure van Depoitre en het vertrek van Lemajic graag dat type targetspits erbij – maar ook de komst van bijvoorbeeld nog een centrale verdediger kan nog afhangen van de centen die straks nog binnenkomen. Al zou het natuurlijk sterk zijn als AA Gent na 1 september nog de beschikking heeft over én Orban én Cuypers (én Tissoudali). Of hoe de overname door Sam Baro en zijn kapitaalsinjectie de Buffalo’s toch iets meer financiële ademruimte hebben gegeven.

Sam Baro bij zijn voorstelling. — © BELGA

De nieuwe eigenaar stapt vandaag ook op het vliegtuig naar Cyprus, net als voorzitter Ivan De Witte en CEO Michel Louwagie. De vorige twee verplaatsingen, tegen Zilina en Pogon Szczecin, was Baro er niet bij. Nu wel, voor de laatste horde voor AA Gent de groepsfase van de Conference League bereikt.

Nog nooit gewonnen in Cyprus

Na de 2-0 in Gent, zou het niet meer mogen mislopen, zelfs al wist trainer Ricardo Sa Pinto “honderd procent zeker” dat APOEL zal winnen. Hein Vanhaezebrouck en co. krijgen af te rekenen met loden hitte van meer dan 30 graden én een ploeg die aangevuurd zal worden door en fanatiek publiek. Dat klinkt bekend, want de Buffalo’s speelden de voorbije vier jaar al drie keer eerder op het vervloekte eiland. Drie keer zonder zege. In 2019 tegen AEK Larnaca moest de ploeg van Jess Thorup in de slotfase toestaan dat Trickovski een goal van Yaremchuk uitwiste (1-1). Thuis werd dat rechtgezet, met 3-0.

Twee seizoenen geleden, in een duel waarin AA Gent al verzekerd bleek van groepswinst en enkele bankzitters minuten gunde, verloor het van Anorthosis Famagusta. Door een wereldgoal van Christodopoulos, vooraf al aangekondigd door Vanhaezebrouck als de speler met “misschien de beste traptechniek ter wereld”. Dat doelman Sinan Bolat, een hele wedstrijd uitgefloten, geklopt werd, stemde de thuisaanhang zeer tevreden. Famagusta ligt namelijk in het door Turken bezette deel van Cyprus, waar Anorthosis al sinds 1974 niet meer kan spelen.

Vorig jaar liep het fout in Nicosia: 2-0 werd het daar. — © BELGA

Vorig seizoen verspeelde AA Gent zijn ticket voor de Europa League tegen de Cyprioten van Omonia Nicosia. Zowel thuis als uit werd het met 2-0 geklopt, telkens na dramatisch verdedigen. De acht meegereisde fans kregen van de club wel hun ticket terugbetaald. Omonia zou vervolgens in eigen land én Europa de nederlagen opstapelen, maar de Buffalo’s waren er toch compleet het noorden tegen kwijt. Donderdag speelt Gent net als tegen Omonia in het GSP-stadion. Hebben ze nu wel hun gps mee?