IN BEELD. Erling Haaland strak in het pak om belangrijkste individuele trofee in Engeland op te halen, De Bruyne in de ploeg van het jaar

Manchester City-aanvaller Erling Haaland -wie anders?- is verkozen tot Player of the Year van de Professional Footballers’ Association (PFA), dat is de belangrijkste individuele trofee in Engeland. De Noor scoorde in zijn eerste seizoen voor Manchester City 52 keer en won de Premier League, FA Cup en Champions League. Kevin De Bruyne, die de trofee al twee keer won, was ook genomineerd en kreeg een plaatsje in de ploeg van het jaar. Op de rode loper in het Lowry Theatre in Manchester was het sterrenkijken.