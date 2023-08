INTERVIEW. Antwerp-CEO Sven Jaecques voor de match van het decennium: “Bij kwalificatie gaan we geen gekke dingen doen. Dat is geen goed beleid”

Wedstrijd van het jaar. Van het decennium zelfs. Cruciaal. Op leven en dood. De krachttermen vliegen in het bloedhete Athene in het rond om AEK-Antwerp van vanavond te omschrijven. Alleen in de bestuurs- en trainerskamer lijken ze rustig te blijven. CEO Sven Jaecques (41) op kop. “Er is in de geschiedenis van Antwerp al veel gelukt, zoals Wembley, maar er is ook veel niet gelukt.”