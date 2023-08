Enkele dagen na politieactie: zo ligt Brussel-Zuid er nu bij

Operatie Opkuis vond zaterdagochtend plaats. Liefst tweehonderd agenten, in hun zog geflankeerd door grote schoonmaakploegen, trokken in een wijde cirkel rond Brussel-Zuid. Het station is de toegangspoort voor vele toeristen in de hoofdstad en ligt er al jaren verloederd bij. De voorbije weken ontstond er plots een collectieve verontwaardiging over de vele trieste taferelen.

Taferelen uit het verleden herhalen zich opnieuw in Brussel-Zuid. — © BART DEWAELE

Vele tientallen daklozen en dito overlast maakten van Brussel-Zuid een almaar onveiligere plek. Met de operatie afgelopen zaterdag hoopten politici dat het probleem tijdelijk van de baan was. 56 mensen werden opgepakt, waarna de Dienst Vreemdelingenzaken geval per geval onderzocht en beslissingen nam. Sommigen belandden in een gesloten instelling, sommigen stonden geseind, het merendeel kreeg een papier mee om binnen de dertig dagen het grondgebied te verlaten.

In de praktijk, zo blijkt uit een inspectie van de omgeving dinsdag, zwerven de meesten alweer rond in de stationsbuurt. Sommigen liggen opnieuw op kartonnen stapels op de grond. Dat ook het drugsprobleem in en rond het station voorgoed verleden tijd zou zijn, lijkt ijdele hoop. Een ding is zeker: er lijkt meer nodig dan steekvlampolitiek en een aangekondigd actieplan om de complexe problematiek op te lossen.

© BART DEWAELE

© BART DEWAELE

(phu)