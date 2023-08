Stig Broeckx juicht net iets te vroeg op Waregem Koerse

Opvallend was dat de Barbie-hype ook hier heeft toegeslagen, want het was al roze wat de klok sloeg. Ook voor de traditionele hoedenparade, al was roze geen garantie voor succes. Want winnares Isabelle Verlodt (58, foto) uit Steenkerke bij Veurne zocht haar inspiratie elders.

© Peter Malaise

Voor de officiële steeplechase was er de Horse Race 4brain, een duorace voor het goede doel. Onder anderen Stig Broeckx, de ex-wielrenner die een hersenletsel opliep bij een zware valpartij, racete mee in een sulky. Hij dacht gewonnen te hebben, maar de finishfoto velde een ander verdict.

Basketbalspeelster Emma Meesseman, die Europees kampioen werd met de Belgian Cats, werd in haar sulky knap derde.

(tg)