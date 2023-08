Pijnlijk: Cristiano Ronaldo laat hattrick liggen om ploegmakker eerste goal te gunnen, maar die mist vervolgens de strafschop

Al-Nassr heeft na de zware 0-5 vorige week tegen het Al-Fateh van Jason Denayer ook in eigen huis uitgehaald. De Saoedische club van Cristiano Ronaldo won deze keer met duidelijke 4-0 cijfers van Al-Shabab. Opmerkelijk moment: toen Ronaldo al twee keer gescoord had en Al-Nassr een derde strafschop kreeg, nam Ronaldo die niet zelf om zijn hattrick vol te maken, maar liet hij ploegmakker Abdulrahman Ghareeb de elfmeter trappen, die zo zijn eerste goal van het seizoen kon maken. Alleen miste die het cadeautje van Ronaldo.

Al-Nassr had na één helft zijn schaapjes al op het droge. De 38-jarige Portugees opende met een penalty op het kwartier de score, waarna hij zes minuten later zijn tweede van de avond afgekeurd zag worden vanwege een duwfout. Nadien trapte Ronaldo (38”) zijn tweede penalty binnen, twee minuten later was het de beurt aan Sadio Mané, die op aangeven van de Portugees met een lage schuiver de doelman passeerde.

Na rust miste Abdulrahman Ghareeb de derde penalty, maar tien minuten voor affluiten dikte Sultan Al Ghannam de score wel nog verder aan. Ex-Valencia-middenvelder Ever Banega (79”) werd daarvoor al van het veld gestuurd bij Al-Shabab.

Al-Fateh en Jason Denayer speelden eerder op de avond 2-2 gelijk bij Damak. Denayer maakte de negentig minuten vol. In de stand in de Saoedische competitie hebben het Al-Ahli van Riyad Mahrez en het Al-Ittihad van Karim Benzema na vier speeldagen nog het maximum van de punten. Al-Nassr is gedeeld zesde met 6 op 12, Al-Fateh gedeeld negende met een puntje minder.