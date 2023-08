“Rik het creatieve, ik het organisatorische: kunnen we samen een hype creëren rond Sporting Hasselt?”, zegt Sam Kerkhofs over de Limburgse amateurvoetbalclub die hij kocht met acteur Rik Verheye. — © Karel Hemerijckx, Christophe De Muynck

Nadat hij samen met acteur Rik Verheye aankondigde dat hij Sporting Hasselt overneemt, is de amateurvoetbalploeg talk of the town. In een interview met het ‘Nieuwsblad’ verduidelijkt Kerkhofs het opzet. “We willen onderzoeken hoe populair we een amateurclub kunnen maken.” En daarvoor gaan Kerkhofs en Verheye all-in, inclusief eigen spaargeld.