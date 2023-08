VS zet zich schrap voor “levensbedreigende” orkaan Idalia, die aan kracht wint op weg naar Florida

Terwijl orkaan Idalia de VS nadert, waar ze woensdagochtend in Florida aan land zou komen, wint ze steeds verder aan kracht. Er wordt gewaarschuwd voor een “catastrofale impact” met onder meer “levensbedreigende” overstromingen.

Voorlopig is Idalia een orkaan van categorie 2, maar terwijl ze zich over de warme Golf van Mexico richting de VS beweegt, wint ze aan kracht. Naar verwachting zal Idalia binnenkort al onder categorie 3 vallen, met windsnelheden van meer dan 179 km per uur. Tegen dat ze aan land komt, zou de orkaan er een “extreem gevaarlijke met een intensiteit van categorie 4” worden, volgens het National Hurricane Center.

De orkaan zou woensdagochtend aan land komen in Big Bend, een relatief dunbevolkte regio in Florida tussen de steden Tallahassee en Gainesville die nooit eerder door een zware orkaan werd getroffen. Er wordt gevreesd voor dramatische gevolgen.

Het National Hurricane Center waarschuwt voor “levensbedreigende” vloedgolven, waarbij de wind het oceaanwater met “vernietigende golven” tot wel 4,9 meter hoog aan land kan duwen. Er worden overstromingen met mogelijk “catastrofale” gevolgen verwacht langs delen van de golfkust van Florida.

Volgens de politie van Taylor County is er “grote kans op dood en catastrofale verwoesting”. Bewoners in de kustgebieden zijn bevolen te evacueren. De stormvloeden zijn er voorspeld “onmogelijk te overleven” te zullen zijn. Ook rivieren kunnen overstromen in zowel de Big Bend regio in Florida als in delen van Georgia, South Carolina en North Carolina, waar stortregen mogelijk is.

Daarnaast wordt gewaarschuwd voor tornado’s in westelijk en centraal Florida, waaronder Tampa, en mogelijke “destructieve, levensbedreigende wind” in de Big Bend regio. Gevaarlijk sterke wind wordt ook elders in Florida en in de staten Georgia en South Carolina verwacht. Inwoners moeten er zich voorbereiden op langdurige stroompannes, zegt het National Hurricane Center.

DeSantis: “Evacueer nù”

Nog voor Idalia aan land kwam, liet de orkaan zich dinsdagavond al voelen in het zuidwesten van Florida: er werden windsterktes van bijna 170 km per uur gemeten, er viel hevige regen en sommige kustgebieden waaronder Fort Myers werden getroffen door overstromingen. Volgens de gouverneur van de staat, Ron DeSantis, toonden “de buitenkanten van de storm al significante impact” en zou ’s nachts “de hele westkust van Florida impact zien”.

Ook hij waarschuwde dat de vloedgolven “heel moeilijk te overleven” zouden zijn. DeSantis drukte iedereen op het hart om bevelen tot evacuatie op te volgen en “beslissingen te maken die het beste zijn voor jou en je familie”. “Je moet echt nu vertrekken. Nu is het moment. Als je er toch voor kiest om in een van de evacuatiezones te blijven, zullen de hulpverleners je pas kunnen bereiken nadat de storm voorbij is.”

Minstens 28 counties zijn onder een evacuatiebevel geplaatst. Onder meer inwoners van Cedar Key, in het zuiden van Big Bend, moesten verplicht evacueren. Toch weigeren sommigen te vertrekken in de hoop hun eigendommen te beschermen.

Noodtoestand

De noodtoestand is afgekondigd in zowel Florida als North Carolina, South Carolina en Georgia. Amerikaans president Joe Biden kondigde maandag ook al de noodtoestand af voor Florida om federale bijstand te faciliteren en zei “constant in contact” te staan met DeSantis. Ruim 5.500 leden van de Nationale Garden zijn opgeroepen en meer dan 580 reddingswerkers staan paraat. Zo’n 30.000 à 40.000 elektriciens houden zich klaar en de staat heeft volgens DeSantis ruim 4 miljoen liter benzine gereserveerd om onderbrekingen in de brandstofvoorziening op te vangen.

De regio neemt intussen zijn voorzorgen. Tampa International Airport schortte dinsdag zijn commerciële operaties op en honderden vluchten zijn geannuleerd. Meerdere ziekenhuizen in Florida verplaatsen patiënten, en op veel plaatsen worden barrières tegen overstromingen opgeworpen. Tientallen scholen en verschillende universiteiten houden de deuren gesloten. Personeel van oliebedrijf Chevron werd van drie platforms geëvacueerd en de geplande lancering van een raket met een inlichtingensatelliet vanop Cape Canaveral moest dinsdag voor onbepaalde tijd worden uitgesteld.

Cuba

Maandag en dinsdag veroorzaakte Idalia al zware regen op Cuba, met overstromingen in de provincie Pinar del Rio tot gevolg. Meer dan 10.000 mensen werden er geëvacueerd en ruim de helft van de provincie viel zonder elektriciteit.