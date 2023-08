Bekendste metrostation van New York ondergelopen

Times Square, het bekendste en drukste metrostation van New York City, is dinsdag bij zonsopgang ten prooi gevallen aan een spectaculaire overstroming door een gebarsten leiding in de verouderde infrastructuur.

De Metropolitan Transportation Authority (MTA) gaf dinsdag video’s en foto’s vrij van water dat rond 3.00 uur uit de plafonds van het station aan Times Square en 42nd Street, in het hart van Manhattan, naar beneden liep en de sporen van verschillende lijnen snel onder water zette.

De MTA New York City Transit, die een van de oudste en dichtste metronetwerken ter wereld beheert, zei op haar website dat een grote pijpleiding was gescheurd ter hoogte van 7th Avenue en 40th Street in Manhattan. Op foto’s en video’s die aan de pers werden uitgedeeld, is te zien hoe het asfalt onder water stond en hoe het waterniveau in de metro zeer snel steeg.

Het verkeer werd onderbroken en de watertoevoer naar de wijk werd afgesneden. Honderden MTA-medewerkers en technici pompten het water op en maakten de plek van onheil schoon. Tegen de middag verliep alles er opnieuw normaal.

De New Yorkse metro, die in 1904 in gebruik werd genomen, is een van de meest uitgestrekte ter wereld, maar de infrastructuur verkeert vaak in een erbarmelijke staat.

