Minstens 22 doden bij gevechten in Syrië

“Zestien lokale strijders en drie leden van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) werden gedood tijdens gevechten in verschillende dorpen in het oosten van de provincie Deir Ezzor”, zei het Observatorium. Drie burgers, onder wie twee kinderen, kwamen eveneens om bij de gevechten.

De SDF, gesteund door Washington, leidde het offensief dat IS in Syrië versloeg in 2019. Ze controleren een semi-autonoom Koerdisch gebied in het noordoosten van het land, waaronder delen van de provincie Deir Ezzor.

De militaire raad van Deir Ezzor is een lokale Arabische gewapende groep die gelinkt is aan de SDF en wordt geleid door Ahmad al-Khabil. Die werd volgens het OSDH zondag gearresteerd in de stad Hasakeh. De arrestatie leidde tot spanningen die ontaardden in botsingen nadat SDF-posities het doelwit waren van aanvallen.